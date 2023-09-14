تايمز: حرس زعيم كوريا الشمالية طهروا كرسيه قبل محادثاته مع بوتين

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن الفريق الأمني القائم على حماية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، طهَّر الكرسي الذي جلس عليه خلال زيارته إلى قاعدة فضائية نائية في أقصي شرق روسيا، حيث قضى عدة دقائق في تنظيفه ورشه بمادة غير معروفة قبل اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

• مسئولون كوريون شماليون يطلبون تغيير الكرسي وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الروسية، مسئول أمن كوري شمالي يرتدي قفازات بيضاء اللون ويمسح مقعداً أسود اللون، بما في ذلك مساند الذراعين، والأرجل، وحتى المنطقة حوله. وأشرف مسئولا أمن كوريان شماليان آخران على العملية بينما كان أحد حراس الكرملين ينظر. وكتب أندريه كوليسنيكوف، صحفي في صحيفة "كوميرسانت" الروسية، أن أول كرسي عرضه المسئولون الروس فشل في تلبية متطلبات الفريق الأمني لكوريا الشمالية وتم إحضار كرسي ثاني – مطابق تماما للأول – في النهاية.

وأضاف: "اتضح أن الكرسي كان موضوع قلق أكبر للجانب الكوري الشمالي. بالنسبة (لحراس كيم)، كانت مسألة حياة أو موت. ليس لزعيمهم، بالطبع، ولكن لهم".

وبحسب "تايمز"، يعتقد أن كيم التقاط عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الجائحة. وقالت شقيقته كيم يو جونج العام الماضي إنه عانى من "حمى"، المصطلح الذي تستخدمه بيونج يانج على ما يبدو للإشارة لكورونا.

كما اتهمت كوريا الجنوبية بنقل الوباء إلى كوريا الشمالية عبر إرسال منشورات ملوثة عبر الحدود. وهو الأمر الذي نفته سول.

وأقدمت روسيا أيضاً على تدابير استثنائية لحماية بوتين من الفيروس. وكان زوار مكتبه في الكرملين أو محل إقامته قرب موسكو يجبرون على السير عبر ممرات تطهير، بينما أجبر المسئولين على الخضوع لعزل ذاتي لمدة 14 يوما قبل الاجتماع معه وجها لوجه.

• تبادل الهدايا.. بنادق وقفاز بدلة فضاء وبينما صرح بوتين، أمس الأربعاء، بأن كيم سيزور مصانع الطيران العسكرية والمدنية في مدينة كومسومولسك أون أمور الروسية ويتفقد أسطول المحيط الهادئ لروسيا في فلاديفوستوك قبل مغادرته إلى كوريا الشمالية على متن قطاره المدرع، تشير "تايمز" إلى أن مكان الزعيم الكوري الشمالي غير معروف حالياً. من جهته، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم، إن زيارة كيم لروسيا ستستمر "لبضعة أيام أخرى"، ذاكرا أن كيم وبوتين تبادلا هدايا عبارة عن بنادق، وأن بوتين أعطى الزعيم الكوري الشمالي "قفازا من بدلة فضاء كانت في الفضاء عدة مرات".

وقبل بوتين دعوى من كيم لزيارة كوريا الشمالية بعد المحادثات، ودعا بوتين للزيارة "في وقت مناسب" خلال مأدبة عشاء رسمية، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنها جرت في "جو مألوف وودي يفيض بالمشاعر الودية". وأضافت الوكالة أن "بوتين قبل الدعوة بسرور، وأكد مجددا عزمه على المضي قدما في تاريخ وتقاليد الصداقة بين روسيا وكوريا الشمالية".