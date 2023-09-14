مترجم كولر يعتذر لجماهير الأهلي قبل السوبر الإفريقي

اعتذر خالد الجوادي، مترجم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لجماهير الفريق قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي لموسم 2022-2023.

وكتب مترجم كولر من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسالة اعتذار لجماهير الأهلي على المحتوى الذي نشره وحذفه بعدها بدقائق.

وأبدى الجوادي في رسالته الأولى قبل حذفها تعجبه من انشغال واهتمام جماهير الأهلي بالحديث عن الفرنسي أنتوني موديست ومدى الاستفادة من قدراته الفنية وهل سيقيد في القائمة أم لا؟.. في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمباراة صعبة جدا على بطولة قارية.

وتعرض مترجم كولر لهجوم عنيف من جماهير الأهلي التي قامت بالتعليق على منشوره الأول، قبل أن يقوم بحذفه ويكتب محتوى آخر اعتذر من خلاله وأكد أن مقصده لم يفهم بشكل صحيح، ولا يمكن أن يخطأ في حق جماهير الأهلي.

ويستضيف ملعب الملك فهد بمدينة الطائف في السعودية مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء غدًا الجمعة.