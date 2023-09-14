وصول 5 طائرات إغاثة إماراتية إلى مدينة بنغازي الليبية

وصلت إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي الليبية، 5 طائرات إماراتية تحمل على متنها 3 فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وطبية عاجلة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الخميس، يأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الذي أطلقته الإمارات لإغاثة الشعب الليبي جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ليبيا وأودت بحياة الآلاف.

وطبقا للوكالة، بلغ مجموع العاملين من كوادر فرق البحث والإنقاذ الذين باشروا مهاهم 63 فردا مزودين بالآليات والمعدات والأجهزة اللازمة، وبلغ مجموع المواد الإغاثية والطبية التي نقلتها الطائرات من الإمارات إلى ليبيا 200 طن.

ويأتي تسيير الجسر الجوي، والذي بلغ حتى الآن 8 طائرات، في إطار استجابة دولة الإمارات لدعم الشعب الليبي، والمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة؛ للتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه ليبيا جراء ما خلفه الإعصار "دانيال" وتسبب بسيول وفيضانات راح ضحيتها آلاف القتلى والمفقودين، وأدى لدمار كبير في عدد من المناطق في شرق ليبيا.