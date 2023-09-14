قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن إعصار دانيال كارثة قومية ولم تمر بها المنطقة بالكامل من قبل، فدرنة كانت نهاية مسار العاصفة دانيال بالإضافة إلى انفجار السدين، مؤكدًا أن الأمر كارثي وصعب جدًا، والسلطات الليبية لا تستطيع استيعاب هذه الكارثة حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن قلب درنة انتزع منها وأُلقي في البحر، مشددًا على أن المدينة تأثرت بانهيار السدين الأول والثاني.

ولفت إلى أن الفزعة العربية التي هبت في بداية الأزمة، وعلى رأسها مصر والإمارات كانت أكبر داعم وسند للدولة الليبية، مشيرًا إلى أن فرق البحث وصلت من عدة دول بمقدمتها مصر ثم الإمارات وتونس، فضلًا عن قدوم فرق من إسبانيا وإيطاليا، وكذلك وصول مساعدات روسية غدًا.

وأشار إلى أن المواطنين يتدفقون من المدن المنكوبة إلى باقي المحافظات، معقبًا: «رأينا حالات لا يتخيلها عقل بين ضحايا الإعصار منها سيدات أنجبن أطفالهن أثناء احتضارهن».

وأفاد بأن المطلوب الآن هو صبر المواطن على عمليات البحث والإنقاذ لأن الحادث يحتاج إلى خبرات عالية جدا، متوقعًا وصول عدد المفقودين في مدينة درنة إلى 100 ألف شخص، مع الأخذ في الاعتبار باستمرار عمليات دفن الضحايا مستمرة على مدار اليوم وبشكل جماعي.

ونوه إلى أن إعصار دانيال هو أكبر كارثة إنسانية تصيب ليبيا منذ زلزال ضربها في الستينيات، لافتًا إلى أنه حتى لو كانت البنية التحتية في ليبيا بحالة ممتازة، فلن تتمكن السلطات الليبية من تلافي الأضرار التي خلفها الإعصار.

