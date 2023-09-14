 البرلمان البلغاري يصوت لصالح رفع الحظر عن استيراد الحبوب من أوكرانيا - بوابة الشروق
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البرلمان البلغاري يصوت لصالح رفع الحظر عن استيراد الحبوب من أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 4:30 م | آخر تحديث: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 4:30 م

صوت البرلمان البلغاري، اليوم الخميس، لصالح رفع الحظر المفروض على استيراد الحبوب من أوكرانيا؛ ليختلف بذلك عن دول مثل بولندا والمجر، التي تهدف إلى الاستمرار في فرض الحظر من أجل حماية أسواقها.
وذكرت وكالة أنباء "بي تي إيه"، أن الأغلبية المؤيدة للغرب في البرلمان، رحبت بالخطوة، حيث صوت 124 عضوا من أصل 240 لصالح القرار، مع امتناع ثمانية أعضاء عن التصويت.
وسمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء من الأوروبيين الشرقيين، بحماية أسواقهم من خلال حظر استيراد الحبوب الأوكرانية الرخيصة لفترة محدودة من الوقت.
ومن المقرر أن ينتهي هذا الامتياز يوم غد الجمعة.

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