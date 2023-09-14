أفاد مصدران بأن مبعوثين من الحوثيين وسلطنة عمان سيصلون إلى السعودية، اليوم الخميس، لمحاولة التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار مع المسئولين هناك لإنهاء الحرب في اليمن.

وأضاف المصدران لوكالة رويترز دون الكشف عن اسمهما - وهما على صلة بالمحادثات - أن المسئولين الحوثيين سيسافرون إلى الرياض مع الوسطاء العمانيين الذين وصلوا إلى صنعاء، اليوم الخميس، قبل التوجه إلى المملكة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أجري زيارة خاصة إلى سلطنة عمان الاثنين الماضي، التقي خلالها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء تلك الزيارة بعد مشاركة الأمير محمد بن سلمان لقمة مجموعة العشرين في العاصمة نيودلهي.

وتسعى سلطنة عمان منذ سنوات إلى تضييق هوة الخلاف بين الأطراف المتحاربة في اليمن، وبين إيران والسعودية والولايات المتحدة بصفة عامة. ومن شأن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في اليمن أن يمثل علامة فارقة صوب تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط.