روسيا: واشنطن لن تعلمنا كيف تكون علاقتنا مع كوريا الشمالية

قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، اليوم الخميس، إن انتقاد الولايات المتحدة لاجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يعد نفاقا، لأنها تنشر الفوضى وترسل أسلحة لحلفائها في أنحاء العالم.

وأضاف أنتونوف، في بيان إن "الولايات المتحدة ليس لها الحق في أن تلقي علينا دروسا لتعلمنا كيف نعيش"، وفقا لوكالة رويترز.

وأردف أن الولايات المتحدة شكلت تحالفا في آسيا ووسعت المناورات العسكرية قرب شبه الجزيرة الكورية كما تزود أوكرانيا بأسلحة قيمتها مليارات الدولارات.

وأكمل "حان الوقت لتلقي واشنطن بعقوباتها الاقتصادية في سلة المهملات. استمرار الهيمنة الأحادية التي يحبذها المسؤولون الأمريكيون لم يعد ممكنا بعد الآن".

ووصل كيم جونج أون إلى روسيا، الثلاثاء، في زيارة - للقاء نظيره فلاديمير بوتين – قال عنها المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنها لبحث عدد من "القضايا الحساسة".

والتقى الزعيمان في قاعدة فوستوتشني الفضائية في أقصى الشرق الروسي، ثم جالا في منشأة جمع مركبات أنغارا الفضائية ومجمع إطلاق سويوز-2 ومجمع إطلاق أنجارا الذي لا يزال قيد البناء، وأجريا محادثات ثنائية، ومع الوفود المرافقة، استمرت قرابة ساعتين.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول بين بوتين وكيم جونج أون منذ الرحلة السابقة التي قام بها زعيم كوريا الشمالية إلى فلاديفوستوك في العام 2019.

وتثير الصداقة الوطيدة بين كيم وبوتين قلق الولايات المتحدة وحلفائها، وتتهم واشنطن كوريا الشمالية بإمداد روسيا بالسلاح رغم عدم وضوح أي شيء بخصوص تسليم أي شحنات.