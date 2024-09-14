 الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة بينهم أسرى سابقون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة بينهم أسرى سابقون


نشر في: السبت 14 سبتمبر 2024 - 1:38 م | آخر تحديث: السبت 14 سبتمبر 2024 - 1:38 م

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت يوم أمس واليوم السبت 10 مواطنين على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فسيبوك»، أن الاعتقالات توزعت على محافظات: نابلس، ورام الله، وطولكرم، والخليل.

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال العملية العسكرية في محافظة طوباس والتي استمرت يومين 25 مواطناً، أفرج عن مجموعة منهم لاحقاً، بالإضافة إلى عمليات التحقيق الميداني للعشرات من المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف و700 مواطن، من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين.

 


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