حزب المصريين الأحرار يطالب بإجراء تحقيق موسع وشامل في أسباب حادث قطاري الشرقية

أكد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أنه يتابع ببالغ الأسى تداعيات حادث اصطدام قطارين بالشرقية، وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.

وتقدم الحزب بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين؛ مؤكدا ضرورة إجراء تحقيق موسع وشامل في أسباب الحادث، خاصةً في ظل الجهود المبذولة لتطوير شبكة السكك الحديدية وتحسين سلامة النقل، مما يتطلب الأمر تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

ودعا الحزب كل الجهات المعنية إلى التعاون الكامل في التحقيق وتقديم تقرير شفاف للشعب المصري، مؤكدا على دعمه الكامل لعائلات الضحايا والمصابين، لافتا إلى تقديم الدعم والرعاية الكاملة لهم في هذا الوقت العصيب.

وأعرب حزب المصريين الأحرار عن تقديره الكامل لتحرك نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لموقع الحادث ومتابعة وتنسيق الحكومة الكامل لتدارك تداعيات الحادث.