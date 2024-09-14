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أعداد جريدة الشروق
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العربية: الادعاء العام في جزر القمر يعلن مقتل الشخص الذي هاجم الرئيس بسكين


نشر في: السبت 14 سبتمبر 2024 - 1:49 م | آخر تحديث: السبت 14 سبتمبر 2024 - 1:49 م

أعلن الادعاء العام في جزر القمر، مقتل الشخص الذي هاجم رئيس البلاد غزالي عثماني بسكين، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، اليوم السبت.

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس جزر القمر إن رئيس الدولة الواقعة في المحيط الهندي أصيب بـ«جروح طفيفة» في هجوم بسكين، أثناء حضوره جنازة زعيم ديني يوم الجمعة.

ونقلت وكالة «أسوشيتيد برس»، عن مكتب الرئيس غزالي عثماني، في بيان، إن إصاباته ليست خطيرة، وإنه عاد إلى منزله.

وأشار إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على المهاجم وهو قيد الاحتجاز، لكنه لم يذكر تفاصيل عن هوية المهاجم، أو أي معلومات أخرى عن ظروف الهجوم.

من جهته، قال وزير الحكومة أبو بكر سعيد أنلي، يوم السبت، إن مدنيا أصيب أيضا خلال الهجوم أثناء محاولته حماية الرئيس.

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