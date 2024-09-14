كامالا هاريس: حان الوقت الآن لوقف إطلاق النار في غزة

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، إنه "حان الوقت الصحيح الآن لبدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدة العمل على مدار الساعة على هذين الموضوعين.

ووعدت في خطاب ألقته خلال تجمعٍ انتخابي، صباح السبت، بتقديم حزمة ضخمة من الدعم الاقتصادي للأمريكيين، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة ستكون "العمود الفقري" للاقتصاد الأمريكي خلال فترة ولايتها.

وكشفت عن خطة لتحفيز المشروعات الصغيرة من خلال منحها 50 ألف دولار كخفض في الضرائب؛ من أجل البدء في المشروعات الصغيرة.

كما تعهدت هاريس، بـ "بناء ملايين المساكن" خلال فترة رئاستها، إضافة إلى وضع خطة "لتخفيض تكلفة المعيشة على كاهل العائلات الأمريكية وخفض جميع الأسعار"، بما في ذلك تكاليف الرعاية الطبية.

وقالت إن أكثر من 100 مليون أمريكي سيحصلون على تخفيضات ضريبية، مشيرة إلى أنها قررت توسيع الرعاية الطبية للأطفال من خلال منح العائلات 6 آلاف دولار خلال العام الأول للطفل، وذلك لدعم جميع الأسر خلال السنوات الأولى من عمر أطفالهم.

وتعهدت هاريس بضمان توفير وظائف كريمة بأجور مرتفعة، قائلة: «لقد جئت من الطبقة المتوسطة، وسأضع الطبقة المتوسطة في المقام الأول كأولى أولوياتي».