رئيس البرلمان التركي: نتنياهو وعصابته سيحاسبون على قتل الناشطة عائشة نور

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن دم الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزجي أيجي مقدس مثل دم كل شهيد فلسطيني، لافتًا إلى أن أنقرة ستتابع قضيتها عن كثب حتى النهاية.

جاء ذلك عقب زيارته إلى منزل والد الفقيدة في منطقة ديديم بحي «ألطن كوم» بولاية آيدن غربي تركيا، برفقة وزير العدل يلماز تونج، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكطاش، لتقديم التعازي لأسرتها.

وأكد قورتولموش، أنهم لن ينسوا النضال الكبير الذي قدمته الناشطة عائشة نور من أجل الإنسانية، مشددًا على أن «تركيا ستتابع قضية مقتل عائشة نور حتى النهاية أمام جميع المحاكم الدولية لمعاقبة قاتليها».

وأوضح أن وزارة العدل التركية ومعهد الطب الشرعي قاما بإجراء جميع عمليات التشريح وفقًا للمعايير الدولية، وتبين أن «عائشة نور استشهدت باستهدافها بالرصاص بشكل مباشر من خلف أذنها اليسرى».

وأشار قورتولموش إلى أن العشرات والمئات من الفلسطينيين يقتلون يوميا، مبينا أن غالبية البشرية وأصحاب الضمائر يعارضون هذا العار الكبير ضد الإنسانية في غزة، وذلك وفقًا لوكالة «الأناضول».

وأردف: «بينما عيون العالم أجمع متجهة على غزة، فإن المكان الذي استشهدت فيه ابنتنا عائشة نور في الضفة الغربية كما تعلمون، حيث تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلية في كل لحظة وخطوة بخطوة توسيع أراضيها وتهجير أشقائنا الفلسطينيين في الضفة والعالم في وضع المتفرج».

وتابع: «إن نتنياهو وعصابته سيحاسبون على ذلك في جميع المحاكم الدولية، وإن دم عائشة نور مقدس مثل دماء كل فلسطيني استشهد، وسنتابع قضيتها حتى النهاية».

وقتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 6 سبتمبر الجاري.

والجمعة، أعيد جثمان الناشطة إلى تركيا، حيث تم دفنها السبت، عقب أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بالمسجد المركزي في مسقط رأسها بمنطقة ديديم بولاية آيدن غربي البلاد.