مصر تتوج بذهبية جديدة في بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث

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توج المنتخب المصري للخماسي الحديث بذهبية منافسات الفرق للرجال ، كما حقق عمر عبد القادر فضية الفردي ضمن منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث شباب تحت 17 عاما والتي تقام بالبرتغال في الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر الجاري.

واستطاع الفريق المصري المكون من كلا من عمر عبد القادر وأحمد عبد الحميد وعلي إيهاب تحقيق المركز الأول برصيد نقاط 4401.

بينما جاء الفريق الأوكراني في المركز الثاني بمجموع نقاط 4341 والفريق الإيطالي في المركز الثالث برصيد 4288 نقطة.

وعلى صعيد الفردي، توج عمر عبد القادر بالميدالية الفضية بعد تحقيق مجموع نقاط 1480 بينما حصل على الميدالية الذهبية أكيم جيندتشيك تحت العلم المحايد برصيد 1499 نقطة وجاء ماكسيم كوفالشوك لاعب أوكرانيا في المركز الثالث برصيد 1477 نقطى.

وكانت البعثة المصرية قد حققت صباح اليوم ذهبيتين حيث توجت فريدة خليل بذهبية فردي السيدات بينما حققت مصر ذهبية الفرق سيدات.

وتشارك مصر في البطولة بثمانية لاعبين ولاعبات وهم: “أحمد أسامة عبد الحميد وعمر حسام وعلي إيهاب وساني رضوان واللاعبات فريدة أبو هاشم وريتاج علاء وعالية محمود ولي لي فرج”.

ويرأس بعثة المنتخب أنس بشر، عضو مجلس الإدارة ويرافقه شادي حفني ومحمود سند إداريين.

ويقود المنتخب إيهاب سيد وعمرو سيد مديرين فنيين، وأحمد خالد مساعد مدير فني رماية وأحمد يحيى مدير فني موانع وأماني حسن طبيب علاج طبيعي وإصابات ملاعب. ال

توجت فريدة خليل بذهبية منافسات فردي السيدات كما حقق المنتخب ذهبية الفرق في بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عاما والتي تقام بالبرتغال في الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر الجاري.