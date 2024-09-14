زعيم كوريا الشمالية يلتقي مع رئيس مجلس الأمن الروسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مع رئيس مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو في بيونج يانج وتعهد بتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت.

وجاء الاجتماع في الذكرى السنوية لقمة نادرة بين كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي في مركز "فستوشني كوسمودروم" الفضائي في منطقة أمور الروسية، حيث تعهد كيم "بدعمه الكامل" لموسكو.

وخلال محادثاتهما يوم الجمعة، تبادل كيم وشويجو، "وجهات النظر حول قضايا تعميق الحوار الاستراتيجي بين البلدين وتعزيز التعاون للدفاع عن المصالح الأمنية المشتركة وبشأن الوضع الإقليمي والدولي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأضافت الوكالة أن الجانبين توصلا إلى "توافق مرض" حول القضايا المطروحة.

كما أكد كيم تطور علاقتهما الثنائية في السياسة والاقتصاد والثقافة بشكل فعال في أعقاب محادثات القمة مع بوتين التي عقدت في حزيران/يونيو.

وتعهد كيم بالاستمرار في توسيع التعاون مع روسيا بروح معاهدة الشراكة الموقعة بين الزعيمين خلال قمتهما في يونيو، والتي تتضمن بندا للدفاع المشترك.