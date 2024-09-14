الكويت ترحب ببيان اجتماع إسبانيا بشأن تنفيذ حل الدولتين

رحبت الكويت بالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك في شأن تنفيذ حل الدولتين الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الدول العربية والأوروبية بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم السبت، عن إشادة دولة الكويت بالجهود التي بذلتها تلك الدول والمنظمات، لا سيما اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، لإيجاد حل للقضية الفلسطينية في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإيقاف العدوان المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشاد البيان كذلك بجهود الوساطة الجارية لجمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص.

وإذ تأمل دولة الكويت بنجاح المساعي الرامية كافة إلى التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، فإنها تحث على دعم جهود دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام تشارك فيه جميع الأطراف المعنية.