انطلاق فعاليات نادي سينما الطفل بسينما الهناجر

انطلقت منذ قليل فعاليات نادي سينما الطفل، بمركز الهناجر بدار الأوبرا، بحضور عدد كبير من الأطفال وذويهم.

وتتضمن الفعاليات عرض مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة منها "روح مياو" إخراج أحمد محمد ماهر وفيلم "روح أبى وأمى" إخراج وفاء مصطفى علي، وفيلم "هوس" إخراج إسراء أحمد محمود وفيلم "تايم أوت" للمخرجة أمل عادل السعيد، بالإضافة إلى فيلم "اللهو الغبى" إخراج أمنية خالد السبكى، وفيلم "الجيل الرابع" إخراج أميرة رأفت القبانى وفيلم "شُعلة" إخراج أوليفيا إسحق.

كما يعرض خلال الفعاليات فيلم "ليتك معي" إخراج إيناس محمد نصر، وفيلم "501" إخراج آية محمود، و"مكان آمن للأحلام" إخراج رهام عصام، وفيلم "فكرة بذرة" إخراج رينادا خالد، و"كن أنت" إخراج سلمى سعد، و"حبك شمعة" إخراج سلمى عصام، وفيلم "الطريق" إخراج ليزا ماجد و"قمر 14 " إخراج مها حسام أبو الفتح.

ومن المقرر عرض فيلم "أثر" إخراج ندى محمود أبو الفضل، و"تشتيت" إخراج هاجر أحمد عاطف، و"مغامرات دغفل" إخراج هاجر سعيد أحمد، و"نبتة في ورطة" إخراج هانى عبد الرؤوف، وفيلم"شغف مفقود" إخراج هبة عادل محمود، وفيلم "سوبر نوفا" إخراج ياسمين محمد أحمد.

جدير بالذكر أن نادي سينما الطفل يقام شهرياً بالمجان، وتشرف عليه فنياً المخرجة رانيا محمود، ويقيمه المركز القومي للسينما.