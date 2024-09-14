محافظ مطروح يستعرض آخر الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي

استعرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة، والدكتور حازم مباشر وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، آخر استعدادات منظومة الصحة بالمحافظة؛ لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تأكيد المحافظة على تقديم كل الدعم للارتقاء بالمنظومة الصحية.

وجرت متابعة جهود سير وانتظام العمل خلال الجولات الميدانية، والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية وتيسير تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، خاصة مع ما تشهده المحافظة من إقبال كبير سواء خلال موسم الصيف السياحي أو العمالة الوافدة من المحافظات مع ما يتم على أرض مطروح من مشروعات قومية وتنموية.