الإعصار بيبنكا يقترب من جزر جنوب غربي اليابان

قالت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان إنه من المتوقع أن يقترب الإعصار بيبنكا من جزيرة "أمامي" في جنوب غربي اليابان مساء اليوم السبت، محذرة من رياح قوية وانهيارات أرضية وفيضانات ومد مرتفع.

وقالت الوكالة، إن الإعصار رقم 13 في الموسم يمكن أن يتسبب أيضا في رياح عنيفة وأمواج مرتفعة في جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بأنه حتى الساعة السادسة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي، كان الإعصار على بعد 90 كيلومترا شرق جزيرة "ميناميدايتو"، وكان يتحرك صوب الغرب والشمال الغربي بسرعة 30 كيلومترا في الساعة مع رياح تصل سرعتها إلى 126 كيلومترا في الساعة وضغط جوي قدره 985 هيكتوباسكال في مركزه، وفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وأضافت أنه من المتوقع أن يصل معدل هطول الأمطار خلال 24 ساعة حتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الأحد إلى 150 مليمترا في أجزاء من جنوب "كيوشو" و"أمامي" و100 مليمتر في أوكيناوا.