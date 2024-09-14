إيران تطلق القمر الاصطناعي شمران 1 إلى الفضاء

قالت إيران، السبت، إنها أطلقت قمراً اصطناعياً جديداً للأبحاث بنجاح، في خطوة تدخل ضمن تطوير أنشطتها الفضائية الجوية، وهو ثاني إطلاق ناجح لقمر اصطناعي هذا العام.

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، إلى إطلاق القمر الصناعي البحثي «شمران 1» إلى الفضاء بواسطة حامل الأقمار الصناعية قائم 100، وتم وضعه بنجاح في مدار يبلغ طوله 550 كيلومترا.

وتعاونت المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية (Sairan)، مع معهد أبحاث الفضاء الجوي وشركات القائمة على المعرفة الخاصة، لتصميم وبناء القمر الصناعي البحثي جمران 1.

ويزن هذا القمر الصناعي حوالي 60 كجم، ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع.

وتمكن حامل الأقمار الصناعية قائم 100 الذي يعمل بالوقود الصلب، والذي تم تصميمه وبناؤه من قبل متخصصين في القوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري، من إكمال عملية وضع القمر الصناعي جمران 1 في المدار بنجاح وذلك في عمليته المدارية الثانية.