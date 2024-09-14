فتح تدعو الاتحاد الأوروبي لتبني بيان مدريد بشأن فلسطين

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رحّبت حركة فتح، السبت، ببيان مدريد بشأن فلسطين، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى تبنيه ووضعه موضع التنفيذ.

ودعت في بيان لها، دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني بيان مدريد، ووضعه موضع التنفيذ، وعدم ترك المجال للمحتل الإسرائيلي لتقرير مصير 14 مليون فلسطيني، موزعين على دول العالم.

والجمعة، اختتم اجتماع عُقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة وزراء خارجية وممثلي دول مجموعة الاتصال الوزارية الإسلامية العربية بشأن القضية الفلسطينية، إلى جانب أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، وفق وكالة الأناضول.

ودعا البيان، الصادر في ختام الاجتماع، إلى "انسحاب إسرائيل من قطاع غزة بالكامل، بما يشمل معبر رفح وممر فيلادلفيا على الحدود بين القطاع ومصر، والتأكيد على حل الدولتين.

وقالت فتح، إن البيان أكد ضرورة تنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين".

وشددت على ضرورة وضع الرؤية الدولية للاعتراف بدولة فلسطين موضع التطبيق، رفضا لمساعي إسرائيل العاملة يوميا على تدمير بنية هذه الدولة، من خلال سياسات خطيرة تنتهك القوانين الدولية.

وحذرت الحركة من التراخي الدولي أمام جرائم الحكومة الإسرائيلية وانتهاكاتها باعتبار ذلك مشاركة لإسرائيل في تخريب يطال العالم بآثاره السلبية الخطيرة.

وتشكلت مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بشأن القضية الفلسطينية بقرار من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض، في 11 نوفمبر 2023.

وتضم وزراء خارجية 8 دول هي: مصر وفلسطين والأردن وقطر والسعودية وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، والأمينين العامين لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين طه، والجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.