ضبط عصابة تخصصت في تجارة الأسلحة النارية في 3 محافظات

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ألقى قطاع الأمن العام، القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بـ3 محافظات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام اتجار 11 شخصا لـ 4 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظات "سوهاج، البحيرة، مطروح" - بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تم ضبطهم وبحوزتهم (2 بندقية آلية، 3 خـزائن، 4 مسدسات، 11 بندقية خرطوش، 3 فرد محلى، 7830 طلقة مختلفة الأعيرة).

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار فيما بينهم فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.