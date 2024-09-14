وزير خارجية الإمارات: لسنا مستعدين لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن بلاده غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية.

وكتب في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت: «الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية».

الامارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية — عبدالله بن زايد (@ABZayed) September 14, 2024

وتشدد دولة الإمارات دوما على موقفها الداعم لإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وتدعو إلى إطلاق عملية سلام في المنطقة ذات مصداقية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وبحسب موقع «العين» الإماراتي، تؤكد الدولة استمرار مساعيها للاضطلاع بدور إقليمي فاعل لإعادة الاستقرار للمنطقة، ودعت إلى ضرورة العمل الجماعي وزيادة التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة.

وتشدد على ضرورة تغليب الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات التي تشهدها المنطقة، والتمسك بحل الدولتين.