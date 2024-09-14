صلاح عبدالله عن ناهد رشدي: كانت طيبة ومحبة للحياة

نعى الفنان صلاح عبد الله الفنانة ناهد رشدي التي توفيت اليوم، الذي يتزامن مع يوم مولدها. وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "دخلت صفحتها لقيت حبايبها بعد ماكانوا بيحتفلوا بعيد ميلادها بيودعوها".

وتابع: "قد إيه كانت طيبة ومحبة للحياة ولكل زمايلها، وصابرة وراضية على ما أصابها، وعمرها ما اشتكت، وكانت دايماً رغم الوجع بتضحك وتهزر".

وأكمل: "كان آخر لقاء يا ناهد في (سره الباتع)، وسره الرائع إنك تحتفلي بعيد ميلادك في الجنة ونعيهما بإذنه تعالى".

الفنانة ناهد رشدي هي عمة الفنانة داليا مصطفى، وعُرفت بهدوئها وابتسامتها اللطيفة. استمر مشوارها الفني نحو 42 عامًا، حيث تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وشاركت في قرابة 170 عملاً، أغلبها في الدراما التليفزيونية.

وقد حرص عدد كبير من الفنانين على تعزيتها، بينهم شيريهان، كندة علوش، ياسمين صبري، حمزة العيلي، وصبري فواز، وغيرهم.