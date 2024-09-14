وزير إندونيسي: الإصلاحات الزراعية ستستمر في ظل الحكومة القادمة

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أكد وزير الشؤون الزراعية وتخطيط الأراضي في إندونيسيا، أجوس هاريمورتي يودويونو، أن الإصلاحات الزراعية تظل برنامجا استراتيجيا للوزارة وستستمر في الحكومة القادمة.

وقال: "عندما تتغير الحكومة، ستظل هذه القضية على جدول أعمال وزارة الشئون الزراعية وتخطيط الأراضي"، بحسب وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

ويهدف برنامج الإصلاحات الزراعية إلى تقليل الفجوة في السيطرة وملكية الأراضي، وكذلك حل النزاعات والصراعات فى القطاع الزراعي. كما يسعى البرنامج إلى تحقيق العدالة والازدهار لجميع فئات المجتمع.

وأقر الوزير بأن القضايا المتعلقة بالأراضي والشؤون الزراعية مسجلة في جميع المناطق في إندونيسيا، وليست مقتصرة على إقليم إيست نوسا تنجارا .

ولمعالجة وحل هذه المشكلات، تحتاج وزارة الشؤون الزراعية وتخطيط الأراضي إلى دعم من مختلف الأطراف، بما في ذلك الوزارات والوكالات الأخرى.

وفيما يتعلق ببرنامج التسجيل الكامل المنهجي للأراضي، أكد الوزير أن وزارته سجلت حتى الآن 117 مليون قطعة أرض.