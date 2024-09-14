الصحة: تزايد حصيلة مصابي تصادم قطاري الزقازيق أمر وارد لكن يُرجح استقرارها

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تزايد عدد حالات الإصابة في حادث تصادم قطاري الزقازيق أمر وارد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أنّ الوضع الحالي يشير إلى أن الأمور تستقر بشكل كبير على الحصيلة الحالية.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل مباشر كل الوزارات ووجه بتشكيل خلية متابعة من وزارات الصحة والسكان والنقل والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي والداخلية، للتعامل مع الحادث.

ولفت إلى أنّ هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن وجامعة الزقازيق ومحافظة الشرقية، للتعامل مع الحادث، مؤكدا التكامل بين مختلف الجهات إزاء الحادث.

ووقع منذ قليل من مساء اليوم السبت تصادم قطارين ببعضهما أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، وهرعت 20 سيارة اسعاف لموقع البلاغ.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطارين ببعضهما أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، وهرع إلى موقع البلاغ 20 سيارة إسعاف.

وأصدرت هيئة السكك الحديدية، بيانًا بخصوص تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأفادت الهيئة في بيان، بوقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 متجه الزقازيق إلى الإسماعيلية، بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق ،عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق.

وأضافت أنه على الفور تحرك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بجانب رئيس وقيادات السكة الحديد باتجاه موقع الحادث.

وبحسب البيان، وجه الوزير بالدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث. في غضون ذلك، أصدرت وزارة الصحة بيانًا قالت فيه إن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يتابع تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين القطارين، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث.

وقالت الوزارة إن الحادث أدّى إلى تسجيل حالتي وفاة و29 مصابًا وفق حصيلة أولية، وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجاري المتابعة.

وأضافت الصحة، إنه تم الدفع بـ39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث.