التعليم الفلسطينية: إطلاق مدارس افتراضية لطلبة قطاع غزة ودمج عامين دراسيين في واحد

قال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية صادق الخضور، إن الوزارة شرعت بتنفيذ تدخلات تعليمية لطلبة قطاع غزة، تشمل إطلاق مدارس افتراضية عبر روابط خاصة يلتحق بها الطلبة، وتركز على المباحث الأساسية لكل صف.

وأوضح الخضور، في اتصال هاتفي مع وكالة «وفا»، اليوم السبت: «نظام التعليم الافتراضي يتم بالرزم، بحيث يتم إعطاء مواد تعليمية مكثفة تركز على المهارات الأساسية لكل مبحث، وتؤسس لتعلم سابق، وآخر لاحق، وعندما يتم ترفيع الطالب للصف الذي يليه، فإننا نتيقن أنه امتلك المعارف والمهارات التي تتيح له الصعود إلى الصف التالي».

وأضاف: «النصف الأول من هذا العام سيخصص للتعامل مع استحقاقات العام الدراسي الماضي جراء العدوان على القطاع، أما النصف الثاني فسيخصص للصف الذي يُفترض أن يكون فيه الطالب، أي أننا نسعى إلى دمج عامين دراسيين في عام واحد».

وأشار إلى أن الوزارة تُصدر يومياً روابط خاصة للتعليم الافتراضي إلى حين تجهيز منصات ثابتة يتم إلحاق الطلبة بها، وهذه الروابط تخدم كل صف على حدة، ويقوم معلمون من الضفة بتدريس المواد الأساسية الساعة الثالثة عصراً، ويمكن للطالب العودة إلى الحصص متى أراد، لوجود خاصية الحصص المسجلة، وذلك لعدم توفر ضمانات دون تقطع الإنترنت.

وأكد أن هناك إقبالا كبيرا من الطلبة على هذه المواقع، إذ بلغ العدد أكثر من 80 ألف طالب وطالبة، وهذا العدد ليس قليلا رغم أنه لا يغطي الطلبة جميعهم.

وشدد الخضور، على أن الوزارة عملت على تعزيز التدخلات اللوجستية، وتعزيز شبكة الإنترنت مع الشركاء في وزارة الاتصالات وشركة الاتصالات الفلسطينية، وقال: «نحن نعكف على تقييم الموضوع بناءً على الأسبوع الأول الذي مضى، وبالتالي القيام بالمزيد من التدخلات الكفيلة بتوسيع نطاق المدارس الافتراضية».