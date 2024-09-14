البنك التجارى الدولي يقود تحالفا مصرفيا لإقراض «أورا ديفلوبرز إيجيبت» 7 مليارات جنيه

قاد البنك التجارى الدولى تمويل مشترك بقيمة 7 مليارات جنيه مصرى لصالح شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، الرائدة فى مجال التطوير العقارى.

يضم التحالف المصرفى 4 بنوك كبرى بقيادة (CIB) بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق ووكيل التمويل وبنك الحساب.

وقد تم تعيين المستشارين القانونيين «مكتب معتوق بسيونى والحناوى للاستشارات القانونية» (مستشار المقرضين) و«مكتب MHR & Partners بالاشتراك مع وايت اند كيس «White & Case LLP» (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.

بلغت حصة البنك التجارى الدولى فى التمويل نحو 4 مليارات جنيه مصرى. يهدف التمويل إلى تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ مشروع «زد إيست» بنشاط خدمى عمرانى متكامل طبقا لأعلى وأفضل المواصفات والمعايير العالمية والمقام على مساحة 334 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة، والذى يعد أحد أبرز مشروعات أورا ديفلوبرز إيجيبت فى القاهرة الجديدة.

وقد أعرب عمرو الجناينى نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى ــ عن سعادته بتوقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 7 مليارات جنيه مصرى لصالح مشروع «زد إيست ــ القاهرة الجديدة» بنجاح.

وأكد على اعتزاز فريق العمل بالبنك بتوطيد العلاقة طويلة الأمد مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت وذلك عبر توفير الدعم اللازم لتنمية أبرز مشروعاتهم العقارية بمنطقة شرق القاهرة، مؤكدا على ثقته فى قدرة الشركة على تسطير فصل جديد فى مسيرة نجاحهم.

ويؤكد التمويل وفقا للجناينى على حرص (CIB) على المشاركة فى دفع قاطرة التنمية وذلك من خلال تقديم التمويلات اللازمة لدعم المشاريع الاقتصادية المتميزة فى السوق المحلية التى تتميز بالقوة والنشاط. كما أشاد الجناينى بالدور الرائد للبنك التجارى الدولى فى تمويل المشروعات الكبرى للقطاع الخاص المصرى فى إطار الخطة التنموية الشاملة للدولة بما فيها توسيع رقعة التنمية العمرانية وما تحمله من فرص هائلة لجميع القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن، وقد حققت شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت نجاحات جديرة بمواصلة الدعم والتمويل لمزيد من التنمية.