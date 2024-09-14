 البنك التجارى الدولي يقود تحالفا مصرفيا لإقراض «أورا ديفلوبرز إيجيبت» 7 مليارات جنيه - بوابة الشروق
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البنك التجارى الدولي يقود تحالفا مصرفيا لإقراض «أورا ديفلوبرز إيجيبت» 7 مليارات جنيه


نشر في: السبت 14 سبتمبر 2024 - 5:56 م | آخر تحديث: السبت 14 سبتمبر 2024 - 5:57 م

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