بوتين يشدد على أهمية حرية التعبير في قمة الإعلام

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية حرية التعبير وتداول المعلومات في خطاب خلال قمة الإعلام اليوم السبت، في تصريحات اعتبر منتقدو سياساته في التعامل مع المعارضة أنها سخيفة.

وأضاف بوتين: "إن حرية التعبير الحقيقية، التي تعكس آراء مختلفة، تمكن من البحث عن حلول وسط وأساليب مشتركة لحل مشكلات العالم".

وأشار بوتين إلى أن الإعلام يضطلع بدور مهم في بناء نظام عالمي عادل من خلال منح الأشخاص "هدف وصورة غير مشوهة للعالم".

يشار إلى أنه تم حظر بوابات إعلامية لا تنحاز إلى بيانات الكرملين وقيمه وإغلاقها، كما يلاحق القضاء المعارضين للحكومة.