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اكتسح فريق بابرن ميونخ نظيره هوليستن كيل بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني.

افتتح جمال موسيالا التسجيل لـ بايرن ميونخ في الدقيقة الأولى، قبل أن يعزز هاري كين من التقدم في الدقيقة السابعة.

وزاد نيكولاي ريمبرج من حصة بارين ميونخ التهديفية بتسجيله هدف عكسي في مرماه، في الدقيقة 13.

وعاد هاري كين في الدقيقة 43، ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، بعدما تلقى تمريرة من كينجسيلي كومان، لينتهي الشوط الأول بتقدم البافاري بأربعة أهداف دون رد.

وفي الشوط الثاني لم يتوقف البافاريون عن التسجيل، حيث أضاف مايكل أوليز الهدف الخامس في الدقيقة 65.

بينما سجل هدف هولشتاين الوحيد اللاعب أرمين جيجيوفيتش في الدقيقة 82، بعد تمريرة من زميله بوخاتش.

وفي الدقيقة 90 حصل بايرن ميونخ على ركلة جزاء، لينجح هاري كين في تسجيلها معلنًا فوز فريقه بنتيجة (6-1).

وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 9 نقاط محتلا الصدارة، بينما تذيل فريق هولشتاين الترتيب دون نقاط.