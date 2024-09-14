حكومة جنوب السودان تمدد الفترة الانتقالية وترجئ الانتخابات

أعلنت الرئاسة في دولة جنوب السودان، أن حكومة البلاد قررت إرجاء الانتخابات الوطنية حتى ديسمبر 2026.

وذكر مكتب الرئيس سيلفا كير ميارديت، عبر منصة فيسبوك أمس الجمعة: "أعلنت الرئاسة بقيادة الرئيس سيلفا كير ميارديت تمديدا للفترة الانتقالية في البلاد مدته عامان، بالإضافة إلى إرجاء الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها مبدئياً في ديسمبر 2024، إلى 22 ديسمبر 2026".

ومنذ إبرام جنوب السودان اتفاق في 2018 انتهى صراع استمر 5 سنوات، وأسفر عن سقوط مئات الآلاف، لكن كثيراً ما "يشتعل العنف بين القبائل المتناحرة"، بحسب موقع المشهد السوداني.

وكان من المزمع أن يختار جنوب السودان قادته الذين سيخلفون الحكومة الانتقالية الحالية التي تضم ميارديت، وريك مشار النائب الأول للرئيس اللذين تقاتلت قواتهما خلال الحرب الأهلية.

وقال مكتب ميارديت: "هناك حاجة إلى وقت إضافي لإكمال مهام أساسية قبل التصويت".

من جهته، قال مستشار الرئيس للأمن القومي، توت قلواك، في حديثه للصحافيين، إن "التمديد يمثل فرصة لتنفيذ البروتوكولات المتبقية المهمة في اتفاقية السلام الشامل، مثل عملية الدستور الدائم، والتعداد السكاني، وتسجيل الأحزاب السياسية".

من جهته، قال وزير شئون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، إن "التمديد جاء استجابة لتوصيات المؤسسات الانتخابية وقطاع الأمن".

وأشار إلى أن هناك مهاما حاسمة معلقة ضرورية لإجراء الانتخابات بنجاح، ما يستلزم التأخير، قائلاً إن "هناك حاجة إلى وقت إضافي لإكمال المهام الأساسية قبل الانتخابات"، مؤكدا بأن الحكومة "ستظل تعمل خلال هذه الفترة الممتدة".

كما أكدت الرئاسة أن الأشهر المتبقية من الفترة الانتقالية الحالية سيتم "استغلالها لحشد الأموال بهدف التنفيذ الفعال لاتفاقية السلام المحدثة".