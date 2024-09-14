انقطاع الكهرباء عن 60 ألف منزل في التشيك بسبب العواصف

أفادت تقارير إخبارية اليوم السبت، بانقطاع التيار الكهربي عن أكثر من 60 ألف منزل في جمهورية التشيك عقب عواصف شديدة.

وقالت وكالة الأنباء التشيكية، نقلا عن شركات الطاقة، إن المنطقة الإدارية أوستي ناد لابيم في شمال غربي البلاد، على الحدود مع ألمانيا، هي الأكثر تضررا، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 20 ألف منزل بشكل مؤقت بسبب سقوط الأشجار على خطوط الكهرباء وسط رياح عاتية.

وهطلت أمطار غزيرة على جمهورية التشيك وبولندا المجاورة، وارتفعت مستويات المياه في كثير من الأنهار والجداول وحدثت فيضانات في بعض المناطق.

وفي قرية سيرولا نيفا، شرقي التشيك، أجلت السلطات نحو 40 شخصا في إجراء احترازي.

ولا يمكن الوصول إلى قرية فيسنوفا، التي تقع على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب براغ، إلا بسيارة إطفاء ثقيلة للطرق الوعرة بسبب الطرق المغمورة بالمياه.

كما تأثرت حركة السكك الحديدية بالعواصف حيث سقطت الأشجار على العديد من الخطوط.