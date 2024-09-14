﻿﻿إصابتان إحداهما خطيرة برصاص الاحتلال قرب حاجز ترقوميا غرب الخليل

أصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم السبت، برصاص الاحتلال الحي، قرب حاجز ترقوميا العسكري غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شابين وهما عاملان من ترقوميا، عند حاجز البلدة العسكري، وتم نقلهما عبر مركبات إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى، ووصفت إحداهما بالخطيرة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فلسطينيين اثنين من بلدة دورا وقرية حدب الفوار جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين زياد أحمد أبو رحمة من خربة سلامة من دورا، واستولت على مركبته، وعلي محمد العواودة من قرية حدب الفوار، واعتدت عليه وعلى أفراد عائلته بالضرب، بعد مداهمة منزليهما وتخريب محتوياتهما، كما داهمت عدة منازل في القرية وعاثت فيها خرابا.