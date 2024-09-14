كوريا الجنوبية تطلق خدمة استشارية عبر الإنترنت للوقاية من الانتحار

قال مسئولون في كوريا الجنوبية اليوم السبت إن وزارة الصحة أطلقت خدمة استشارية عبر الإنترنت لمن لديهم أفكار انتحارية في يوم 10 سبتمبر، كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة أزمة الصحة النفسية الخطيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وقالت الوزارة إن تطبيق "مادلان"، الذي يعني الصديق الذي يستمع إليك عبر الإنترنت، سيقدم خدمات الاستشارة على مدار الساعة.

وأضافت أن الخدمة متاحة أيضا عبر تطبيق المراسلة عبر الهواتف الذكية "كاكاو توك". وقد قامت الحكومة بالفعل بتشغيل الخط الساخن "109" للوقاية من الانتحار والأزمات. يُذكر أن كوريا الجنوبية لديها أعلى معدل انتحار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي عام 2020، وصل معدل الانتحار إلى 1ر24 حالة انتحار لكل 100 ألف كوري جنوبي، مقارنة بالمتوسط البالغ 3ر11 حالة انتحار في 38 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي العام الماضي، انتحر 13770 شخصا في كوريا الجنوبية، بزيادة 7ر6 % عن العام السابق، حسبما أظهرت البيانات الحكومية.