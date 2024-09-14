مديرية أوقاف جنوب سيناء تكرّم أطفال النشاط الصيفي

أقامت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، احتفالاً كبيراً بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ؛ لتكريم الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي.

حضر الحفل الشيخ إبراهيم أحمد علي مدير الدعوة، والشيخ علي محمد عيسى مدير إدارة أوقاف شرم الشيخ، وعدد من القيادات الدينية وأولياء الأمور.

وشهد الحفل إشادة خاصة بالدور الدعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف تجاه الأطفال، وذلك في إطار جهودها لتنمية النشء على القيم الإسلامية وحفظ القرآن الكريم. تم توزيع هدايا وشهادات تقدير على الأطفال لتشجيعهم على مواصلة حفظ القرآن وطلب العلم.

وتقدم أولياء الأمور بالشكر لوزارة الأوقاف وكل العاملين بمديرية أوقاف جنوب سيناء على جهودهم في رعاية أبنائهم خلال فترة الصيف، مشيدين بدور الوزارة في دعم تربية الأطفال على القيم الدينية وتحفيزهم على حفظ القرآن الكريم.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن فعاليات النشاط الصيفي للأطفال نفذت على مستوى جميع إدارات المحافظة داخل 60 مسجداً، وذلك ضمن البرنامج الذي أعدته وزارة الأوقاف للاهتمام بالنشء وتعليمهم صحيح الدين.

وأوضح وكيل الوزارة، أن نخبة من علماء وأئمة أوقاف جنوب سيناء نفذوا فعاليات النشاط الصيفي، الذي حظي باهتمام كبير من قيادات وزارة الأوقاف وعلى رأسهم الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف.

وتقدم بالشكر لوزير الأوقاف على رعايته ودعمه المستمر للأنشطة الدينية والتعليمية في المساجد، مشيدا بجهود الأئمة والواعظات المشاركين في البرنامج الصيفي، مشيراً إلى دورهم البارز في خدمة كتاب الله تعالى وتربية الأطفال في كل ربوع المحافظة.