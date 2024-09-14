السوداني: مشروع طريق التنمية مفتوح للشراكة الإيجابية مع كل الراغبين في المساهمة بهذا الجهد الدولي

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم السبت بأن الاتفاق الرباعي بين العراق وكل من تركيا وقطر والإمارات يشكل محورا لتشغيل طريق التنمية الذي ينطلق من ميناء الفاو الكبير إلى الحدود العراقية-التركية.

وقال السوداني خلال مشاركته في ندوة حوارية تحت عنوان "طريق التنمية فرص وتنمية" ، بحضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال إن مشروع التنمية "مفتوح للشراكة الإيجابية مع كل الراغبين في المساهمة بهذا الجهد التنموي الدولي لأن الاقتصاد العالمي اليوم بات يعتمد على الممرات الأساسية للتجارة والتصنيع والتكامل"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف "أن مشروع طريق التنمية سيكون محورا مهما من هذه الممرات الدولية".

وذكر أن "المدن الصناعية التي ستقام على طول الطريق ابتداء من المدينة الصناعية في الفاو، التي ستحول العراق من دولة حبيسة في المسارات التجارية والصناعية إلى دولة منفتحة، عبر مساهمته في توسعة الفاعلية البحرية للعراق، ورفع أهمية موانئه وفي مقدمتها ميناء الفاو الكبير".

ودعا رئيس الحكومة العراقية إلى "ضرورة تكثيف البحث والشروحات بشأن مشروعي ميناء الفاو الكبير، وطريق العراق للتنمية والفرص التي سيوفرانها، إذ يعدان بوابة أساسية للنمو الإقتصادي في العراق والمنطقة، وركيزة مهمة لتوسعة الإقتصاد غير النفطي".

وكان العراق قد قطع شوطا كبيرا في بناء ميناء الفاو الكبير شمالي الخليج في محافظة البصرة حيث من المؤمل تشغيل خمسة أرصفة بحرية في الربع الاخير من العام الحالي فيما تتواصل الأعمال الأخرى بمد خطوط السكك الحديدية والطرق والجسور والمعابر البحرية لنقل البضائع.

ويسعى العراق حاليا بالتعاون مع كل من تركيا والإمارات وقطر بجذب استثمارات عملاقة لتشغيل ميناء الفاو الكبير وبناء طريق بري وسكك حديدية يربط ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق وصولا إلى الحدود العراقية التركية أقصى شمالي العراق.