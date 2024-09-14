تابع اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في تنفيذ قرار إزالة لبناء مخالف عبارة عن شدة خشبية بدور ثاني علوي بقرية الشيخ مبارك، بمساحة 150 مترا، تحت إشراف اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة؛ للتصدي للبناء المخالف بأنواعه، ضمن جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.