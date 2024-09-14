‎أرسل السفير التونسي بالقاهرة محمد بن يوسف ردأ وتوضيحا لـ"إنفوجراف" نشرته بوابة الشروق اليوم السبت عن المظاهرات قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية التونسية.

‎أكد السفير التونسي أن عدد المشاركين في هذه المظاهرات بالعشرات وليس بالآلاف، وهي دليل ساطع على مناخ الحريات العامة السائد في تونس في هذه المرحلة الهامة التي تسبق استحقاق الانتخابات الرئاسية ليوم ٦ أكتوبر ٢٠٢٤، والحق المكفول لكل التونسيين عل اختلاف مواقفهم واختيارتهم في ممارسة حرية التعبير المكفولة بالدستور طالما كان ذلك في إطار احترام قوانين البلاد ومنزها عن كل تدخلات أجنبية.

‎وأشار السفير التونسي، في رسالته، إلي دور الصحافة المصرية بتاريخها وتقاليدها وأنها مدرسة منذ قرون للفكر الحرّ.

‎و"الشروق" تؤكد من جهتها تقديرها لتونس والشعب التونسي الشقيق، وأنها تنشر كل الأخبار العربية والدولية اعتمادا على وكالات أنباء عالمية وليس من عندياتها، والخبر الأخير محل النقاش مصدره وكالة رويترز، وبالتالي فلو كان هناك خطأ في المعلومات فمصدره الوكالة وليس "الشروق"، والوكالة نفسها هي التي قال مراسلها إن عدد المتظاهرين بضعة آلاف.