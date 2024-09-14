الولايات المتحدة تحسم صدارة المجموعة الثالثة في كأس ديفيز

أنهت الولايات المتحدة دور المجموعات في مسابقة كأس ديفيز بالعلامة الكاملة، وذلك بتخطيها ألمانيا 2-0 السبت ضمن منافسات المجموعة الثالثة في جوهاي الصينية، لتحسم الصدارة بتحقيقها فوزها الثالث تواليا.

وكان المنتخبان حسما تأهلهما إلى الدور ربع النهائي المقرر إقامته في ملقة الإسبانية بين 19 و24 نوفمبر المقبل، إلى جانب إسبانيا وأستراليا عن المجموعة الثانية، بانتظار تحديد هوية المتأهلين الأربعة المتبقين عن المجموعتين الأولى والرابعة السبت والأحد.

وقلب رايلي أوبيلكا (المصنف 309) في مباراة الفردي الأولى تأخره بمجموعة من دون رد أمام الألماني هنري سكوير (187) إلى فوز 6-7 (4-7) و7-6 (11-9) و6-3 بعد مواجهة مثيرة.

وسنحت أمام الألماني في شوط كسر التعادل في المجموعة الثانية ثلاث فرص للفوز بالمباراة عندما تقدم 7-6 ثم 8-7 و9-8 لكنه أخفق في ذلك، قبل أن يخسر ثلاث نقاط متتالية فاسحا في المجال أمام منافسه الأميركي للعودة من بعيد.

ولم يحتج أوبيلكا في المجموعة الثالثة والحاسمة إلى أكثر من كسر واحد للإرسال في الشوط الرابع، ليتقدم 3-1، قبل حسم الأمور بنتيجة 6-3.

وأمن براندون ناكاشيما (40) فوز منتخب بلاده بحسمه المباراة الثانية بسهولة أمام ماكسيميليان مارتيرر (104) 6-4 و6-2.

وتواجه لاحقا بلجيكا نظيرتها البرازيل ضمن المجموعة الأولى في بولونيا، وتشيكيا وفرنسا ضمن المجموعة الثانية في فالنسيا، وفنلندا والأرجنتين ضمن المجموعة الرابعة في مانشستر.