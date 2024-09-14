 محافظ الشرقية يكرم بطلة بارالمبياد باريس وبطلة الجمهورية لذوي الهمم - بوابة الشروق
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محافظ الشرقية يكرم بطلة بارالمبياد باريس وبطلة الجمهورية لذوي الهمم

فاطمة الديب
نشر في: السبت 14 سبتمبر 2024 - 4:04 م | آخر تحديث: السبت 14 سبتمبر 2024 - 4:04 م

كرم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، البطلة رحاب أحمد رضوان ابنة قرية الحواط التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بمنحها شعار المحافظة وشهادة تقدير؛ لحصولها على ذهبية دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بعدما نجحت في رفع وزن 121 كجم ضمن منافسات وزن 55 كجم.

 كما كرم المحافظ، اللاعبة منى أحمد ابنة مركز فاقوس ولاعبة نادي أهلي فاقوس؛ لحصولها على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة لذوي الهمم بمنحها شعار المحافظة وشهادة تقدير.

وحضر التكريم، الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائبة هند حازم عضو مجلس النواب وأسرتي اللاعبتين.

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