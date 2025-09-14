أفاد مراسل قناة روسيا اليوم في طرابلس ببدء تنفيذ الاتفاق الأمني بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.



وأكد مراسل روسيا اليوم على أن كتيبة أمن المطار التابعة لوزارة الدفاع دخلت إلى مطار معيتيقة الدولي لتولي مهمة تأمينه، بعد انسحاب قوات جهاز الردع من المطار.



ويأتي هذا التطور في إطار تفاهمات رعاها المجلس الرئاسي الليبي، حيث كانت مصادر أمنية قد كشفت في وقت سابق لـRT عن مسودة اتفاق بين الطرفين يهدف إلى إنهاء حالة التوتر في العاصمة طرابلس.



وبحسب تلك المصادر، نص الاتفاق على انسحاب قوة جهاز الردع من مطار معيتيقة الدولي، وتكليف كتيبة أمن المطار التابعة لرئاسة الأركان، بقيادة رمزي القمودي، بتأمينه رسميا بقرار صادر عن رئيس الأركان. كما تضمن الاتفاق تسليم وزارة العدل مسؤولية إدارة سجن معيتيقة مع النظر في إمكانية إلغائه ونقل السجناء إلى مواقع بديلة، إضافة إلى تسليم سجني عين زارة والجديدة لإدارة الشرطة القضائية، التي من المقرر أن يتم تعيين آمر جديد لها.

وشددت المسودة على التزام الأجهزة الأمنية كافة بعدم التستر على المطلوبين للنيابة العامة والتعاون الكامل مع مكتب النائب العام في تنفيذ أوامر القبض، مع منع أي جهاز أمني من تنفيذ عمليات قبض إلا بأوامر مباشرة من النائب العام، إلى جانب التأكيد على إبعاد الأجهزة الأمنية عن التجاذبات السياسية وحصر دورها في المهام الأمنية فقط.

كما نصت التفاهمات الأولية على انسحاب التشكيلات المسلحة التي دخلت طرابلس مؤخرا إلى مقراتها الأصلية، وتولي مديرية أمن طرابلس مسؤولية تأمين العاصمة بشكل كامل، على أن تعود القوات العسكرية القادمة من خارج المدينة إلى مواقعها خلال أسبوع من توقيع الاتفاق النهائي.

وفي سياق متصل، كشف مصدر من جهاز الردع في تصريح خاص لروسيا اليوم أن الاتفاق يتضمن أيضا تكليف قوة موحدة ومحايدة بإدارة وتأمين أربعة مطارات رئيسية، وهي: مطار طرابلس الدولي، مطار مصراتة، مطار زوارة، ومطار معيتيقة، وذلك لضمان استمرار حركة الطيران بسلاسة ومنع أي احتكاكات مسلحة قد تعطل النشاط الجوي.