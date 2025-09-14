نائب محافظ قنا يتفقد المشروعات الخدمية بفرشوط ويفتتح برنامج التدريب على التحول الرقمي

قام الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم، بجولة ميدانية بمركز فرشوط لمتابعة سير العمل في المشروعات الخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه تاج جلال أبو سداح، رئيس الوحدة المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية.

شملت الجولة تفقد مركز طب الأسرة بقرية العركي ومستشفى فرشوط المركزي، حيث تابع نائب المحافظ العمل بأقسام الاستقبال والمعمل والأشعة والعناية المركزة والحضانات. كما تفقد الوحدة المحلية بقرية العركي والمركز التكنولوجي، واستمع لمطالب المواطنين، وناقش مع مسئولي وحدة التقنين موقف ملفات تقنين الأراضي ونسب الإنجاز، بالتنسيق مع وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

وفي سياق متصل، افتتح نائب المحافظ برنامجا تدريبيا يستهدف العاملين بالديوان العام حول التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بدعم مسار التحول الرقمي، بما يسهم في تطوير الجهاز الإداري ورفع جودة الخدمات المقدمة للجمهور.