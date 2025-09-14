بلومبرج: البيت الأبيض يطلب تعزيز الأمن الشخصي بعد مقتل كيرك

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس، في أعقاب مقتل الناشط تشارلي كيرك، تخصيص 58 مليون دولار إضافية لتشديد إجراءات الأمن لأعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية.



وذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصدر أن الطلب المقدم من الإدارة الأمريكية يشير أيضا إلى الاستعداد لدعم تخصيص موارد إضافية لحماية حياة المشرعين.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) في وقت سابق إن العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يشعرون بالقلق بعد مقتل كيرك ويقترحون تعزيز الإجراءات لضمان سلامتهم.

وقد تعرض تشارلي كيرك (31 عاما) لإطلاق نار في 10 سبتمبر أثناء إلقائه خطابا في جامعة في أوريم (ولاية يوتا)، وتوفي متأثرا بجراحه في المستشفى. وكان كيرك، الناشط ذو التوجهات المحافظة، مؤيدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالإضافة إلى ذلك، عارض كيرك مرارا المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.