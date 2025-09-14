ريفر بليت يعتلي صدارة الدوري الأرجنتيني

اقتنص ريفر بليت صدارة المجموعة الثانية من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بفضل فوزه على مضيفه إستوديانتس 2 /1 فجر اليوم الأحد بالمرحلة الثامنة.

وفي باقي المباريات فاز سارامينتوعلى ألدوسيفي 2 /صفر وبانفيلد على مضيفه إندبيندنتي 1 /صفر وتعادل جودوي كروز مع باراكاس سنترال سلبيا. وحسم ريفر بليت فوزه على إستوديانتس في أول 13 دقيقة من المباراة، بهدفين حملا توقيع جوليانو جالوبو وإيجناسيو فرنانديز في الدقيقتين السادسة و13 قبل أن يسجل سانتياجو نونييز الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد ريفر بليت إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن ديبورتيفو ريسترا.