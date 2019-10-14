تجمع عشرات الأهالي بطريق أسوان السريع بعد العثور على جثة سائق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تجمع اليوم العشرات من أهالي قرية بلانة بمركز نصر النوبة، أمام مزلقان بلانة وقاموا بإغلاق الطريق السريع المجاور للمزلقان بعد العثور على جثة سائق توكتوك.

تلقى مأمور مركز شرطة مركز نصر النوبة، بلاغا من عدد من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة سائق توكتوك ملقاء بطريق المزلقان.

وانتقلت قوة أمنية الي مكان البلاغ وبالفحص، تبين أن الجثة لشاب يعمل سائق توكتوك، حيث قامت القوة الأمنية بإغلاق طريق المزلقان إثناء نقل الجثة إلى المشرحة.

وكشفت المعاينة المبدئية أن مجهولين قاموا بالتعد على الشاب بعد سرقة التوكتوك.

ومن جانبه قرر اللواء محمد عمار مدير أمن أسوان تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

فيما قام رجال الأمن بالتفاوض مع الأهالي لفتح الطريق على وعد بإحضار الجناة.