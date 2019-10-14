البعثة الأممية إلى ليبيا تدين الغارة الجوية في طرابلس







أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الغارة الجوية التي وقعت صباح اليوم الاثنين، بمنطقة الفرناج في العاصمة طرابلس وراح ضحيتها "أطفال أبرياء"، منددة بما وصفته بـ"الاستخفاف الطائش بحياة الأبرياء".

وقالت البعثة في بيان، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه مساء اليوم الاثنين "إنها تحت الصدمة إزاء الاعتداء على منطقه مأهولة بالمدنيين في طرابلس راح ضحيتها أطفال أبرياء"، مشيرة إلى أن "الأطفال الأبرياء يدفعون الثمن غاليا مرة أخرى" بعد الهجوم السابق الذي استهدف نادي الفروسية في جنزور.

وأكدت البعثة أن "هجوم اليوم أودى وبأبشع طريقة، بحياة ثلاث فتيات بريئات من نفس الأسرة، دُفنّ تحت أنقاض مسكن دمرته غارة جوية في منطقة الفرناج في طرابلس، كما أصيبت فتاة أخرى من نفس الأسرة وأمها في الغارة الجوية التي تفيد التقارير بأن طائرة مقاتلة تابعه لقوات (الجيش الوطني الليبي) قد نفذتها".

وقالت البعثة إنها "تدين بأشد العبارات الممكنة الاستخفاف الطائش بحياة الأبرياء وتدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات العشوائية". لافتة إلى أن "هذا الهجوم السافر يأتي بشكل خاص بعد أيام قليلة من الهجوم على نادي الفروسية في طرابلس الذي طال أيضًا عددًا من الأطفال".

وجددت البعثة التأكيد على "أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بموقف المتفرج على جرائم الحرب التي ترتكب، والأرواح البريئة التي تزهق كل يوم تقريبًا وهي تحث الدول الأعضاء والهيئات الدولية ذات الصلة على بذل كل الجهود الممكنة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات الصارخة المتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا".

ولكن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قال في بيان نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الغارة الجوية استهدفت "معسكر المخابرة بالفرناج الذي تتخذه الميليشيات غرفة عمليات".