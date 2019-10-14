بركات يكشف السر وراء عدد تبديلات المنتخب أمام بتسوانا

كشف محمد بركات مدير المنتخب الوطني، عن السر وراء كسر الاتفاق مع المنتخب البتسواني، بشأن عدد التغيرات خلال المباراة الودية التي جمعتهما على ستاد برج العرب.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب بهدف دون رد أحرزه حمدي فتحي، عند الدقيقة الـ74، في المشاركة الدولية الأولى في تاريخه.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "الاتفاق كان على وجود 6 تغيرات فقط في المباراة، لكن مع وجود نقص في عدد منتخب بتسوانا، اتفقنا على أن تكون التبديلات 4 فقط".

وأضاف بركات: "ما بين الشوطين أتى مدرب بتسوانا، وأخبرنا أن نقوم بالـ6 تبديلات إذا ما أردنا ذلك، بسبب رغبة المنتخب في تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين".

وعن المباراة تابع: "حتى لو كانت مباراة ودية نبحث عن الفوز، سيطرنا على الكرة في معظم فترات المباراة، لكن لم نستطع الفوز بأكثر من هدف".

وأتم بركات: "المباراة مهمة جدا والأهم من ذلك، هو أن نرى السلبيات التي وقعنا فيها في المباراة".