السلمي يؤكد رفض البرلمان العربي لاستهداف الإمارات

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، رفض البرلمان التام لاستهداف الإمارات، مشددا على إدانة الحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدف الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبا والإساءة لهم.

جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين أمام الدورة الـ16 للجنة حقوق الإنسان العربية المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من الإمارات.

وقال السلمي، فى كلمته، إن ترديد مثل هذه الاتهامات والادعاءات والحملات الإعلامية المغرضة لن يثني الإمارات عن التمسك بمبادئها وثوابتها، ومواقفها الشجاعة وجهودها الفاعلة لدعم الشرعية في اليمن، باعتبارها عضوًا رئيساً في قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية.

وأضاف أن البرلمان العربي يتابع التقارير الصادرة عن بعض المنظمات والهيئات الدولية والتى تنتقد فيها الأحكام القضائية الناجزة فى الإمارات، وهو ما اعتبره البرلمان العربي تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للإمارات ومساساً صريحاً بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى كافة المواثيق الدولية، مجدداً دعم البرلمان العربي للإمارات ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للوقوف ضد كل ما من شأنه التدخل في شؤونها الداخلية، أو التعليق على الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها.

وأشار إلى أن البرلمان العربي يرصد التطورات الإيجابية لحقوق الإنسان في الإمارات من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع المجلس الوطني الاتحادي ولجانه المختصة بحقوق الإنسان، مؤكداً أن الإمارات أولت قيم احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى، وحرصت على إجراء تحسينات مستمرة على قوانينها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وقيمها الدينية التي تكرس التسامح والمساواة والعدل، والتي تعكس التزام الإمارات الدائم بإنشاء مجتمع التسامح والاعتدال الذي يستمد جذوره من تاريخ الإمارات وتقاليدها الراسخة.