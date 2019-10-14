إسبانيا تصدر أحكاما بالسجن بحق قادة كتالونيا الانفصاليين

أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا، يوم الاثنين، أحكاما بالسجن لفترات تصل إلى 13 سنة بحق تسعة من إجمالي 12 زعيما انفصاليا كتالونيا متهما، وذلك بسبب أدوارهم في محاولة للانفصال عن البلاد عام 2017

ويأتي الحكم بعد مرور أكثر من عامين على إجراء استفتاء في أكتوبر 2017 لإعلان انفصال إقليم كتالونيا، الواقع شمال شرقي إسبانيا، والذي يشمل مدينة برشلونة.

ووافقت أغلبية المشاركين في الاستفتاء على الانفصال عن إسبانيا، وأعلنت الحكومة الإسبانية في ذلك الوقت أنه غير قانوني. وتضم قائمة المتهمين نائب رئيس الإقليم سابقا أوريول جونكيراس.

وخلال المحاكمة، تم استدعاء ما يقرب من 600 شاهد، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسباني السابق المحافظ ماريانو راخوي، الذي كان يتولى المنصب عندما تم إجراء الاستفتاء.