الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم التركي على سوريا دون فرض أسلحة على نطاق التكتل

أدان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا ولكنهم لم يتفقوا على حظر أسلحة على نطاق الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزراء في بيان: "يدين الاتحاد الأوروبي العمل العسكري التركي الذي يقوض وبشدة استقرار وأمن المنطقة بأكملها، ما يسفر عن معاناة المزيد من المدنيين وزيادة النزوح، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية بشكل حاد".

وجاء في البيان أيضا: "يعيد الاتحاد الأوروبي إلى الأذهان القرار الذي اتخذه بعض الدول الأعضاء بالوقف الفوري لترخيص صادرات الأسلحة لتركيا"، مشيرا إلى "مواقف وطنية قوية". وسوف يلتقي ممثلو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع لـ"تنسيق ومراجعة" مواقفهم.

ويدعو التكتل أيضا إلى اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش "لتناول كيف ستتم مواصلة جهوده في السياق الحالي".



