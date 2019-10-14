المرصد السوري: قوات النظام تدخل مقر اللواء 93 بمنطقة عين عيسى شمال الرقة

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بأن قوات النظام السوري دخلت اليوم الاثنين، مقر اللواء 93 بمنطقة عين عيسى شمال الرقة، بعد أكثر من خمسة أعوام على فقدانه السيطرة هناك.

وأشار المرصد إلى أن قوات النظام انتشرت على بعد 6 كيلومترات من الحدود السورية التركية.

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أن قوات النظام انتشرت في بلدة الطبقة قرب الرقة، في منطقة يوجد بها سد كبير لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وجاء انتشار القوات السورية بعد اتفاق بين دمشق والقوات التي يقودها الأكراد.